NBA: نقاط ايرفينغ ال49 لم تنقذ كليفلاند والواريرز يسقط امام ميامي هيت

تلقى متصدر المجموعة الشرقية في دوري الرابطة الوطنية الاميركية لكرة السلة كليفلاند كفالييرزخسارته الثانية المتتالية بعد سقوطه امام نيواورلينز بيليكنز بفارق نقطتين فقط وبنتيجة 124-122، في وقت تلقى متصدر المجموعة الغربية غولدن ستايت واريورز خسارته الاولى في اخر 9 مباريات امام ميامي هيت وبنتيجة 102-105. وكان النصف الاول لمباراة كليفلاند قد انتهى بتقدم البيليكنز بفارق 20 نقطة وبواقع 50-70، نجح بعدها كليفلاند بتقليص الفارق الى 8 نقاط في الربع الثالث ونقطتين مع نهاية المباراة بنتيجة 122-124. في وقت كان افضل مسجلي كليفلاند كايري ايرفينغ ب49 نقطة، بينما سجل تيرانس جونز 36 نقطة و11 كرة مرتدة لمصلحة نيو اورلينز.
وفي مباراة اخرى سقط الواريرز امام ميامي هيت بفارق 3 نقاط وبنتيجة 102-105، بعد ان كان النصف الاول للقاء قد انتهى بتقدم الواريرز بفارق نقطتين وبواقع 48-46، نجح بعدها الهيت بخطف التقدم في الربع الثالث بفارق 4 نقاط قلصها الواريرز الى 3 فقط مع نهاية المباراة بنتيجة 102-105. كان افضل مسجلي الواريرز كيفن دورانت ب 27 نقة بينما سجل ديون ويترز 33 نقطة للهيت.
واتت نتائج المباريات الاخرى على الشكل التالي:
لوس انجلوس كليبرز 115-105 اتلانتا هوكس
ساكرامنتو كينغز 109-104 ديترويت بيستونز
هيوستن روكتس 114-127 ميلووكي باكس
نيويورك نيكس 109-103 انديانا بايسرز
اوكلاهوما سيتي ثاندر 97-95 يوتا جاز
سان انطونيو سبيرز 112-86 بروكلين نتس
واشنطن ويزاردز 109-99 تشارلوت هورنتس
تعرفوا على لعبة Pokémon GO التي أشعلت مواقع التواصل
الدوري الالماني: فوز جديد لشالكه وهرتا برلين الى المركز الثالث
السيتي يلحق مهرجانا تهديفيا بوست هام ويصبح أول المتأهلين للدور الـ32
قوى الأمن: توقيف مطلوب ب 45 مذكرة عدلية في حربتا البقاع
الجبير: تدخلنا في اليمن حتى لا تقع في يد إيران
Powered By Future Television s.a.l