NBA: كليفلاند يسقط امام اوكلاهوما وهيوستن يتخطى تشارلوت

تلقى متصدر المجموعة الشرقية في دوري رابطة محترفي كرة السلة الاميركية كليفلاند كفالييرز خسارة امام اوكلاهوما سيتي ثاندر بفارق 9 نقاط وبنتيجة 109-118 ، نجح كليفلاند في انهاء النصف الاول من اللقاء متقدمين بفارق نقطتين وبواقع 57-55، قبل ان يتقدم اوكلاهوما بفارق 4 نقاط مع نهاية الربع الثالث اضاف اليهم نقاط خمسة في الربع الاخير من اللقاء لتنتهي المباراة بنتيجة 109-118. كان افضل مسجلي كليفلاند كايري ايرفينغ ب28 نقطة بينما سجل بينما سجل راسل ويستبروك 29 نقطة لاوكلاهوما.

في وقت فاز هيوستن روكتس على تشارلوت هورنتس بفارق 12 نقطة وبنتيجة 107-95 بعد انتهاء النصف الاول من اللقاء بتقدم تشارلوت بفارق 4 نقاط وبواقع 54-50 ، نجح بعدها جايمس هاردن ورفاقه في اعطاء هيوستن التقدم بفارق 10 نقاط مع نهاية الربع الربع الثالث قبل ان يضيفوا نقطتين الى الفارق في الربع الاخير لتنتهي المباراة بنتيجة 107-95. كان افضل مسجلي هيوستن جيمس هاردن 30 نقطة بينما سجل نيكوس باتوم 15 نقطة لتشارلوت.

واتت نتائج المباريات الاخرى على الشكل التالي:

فيلادلفيا سفنتي سيكسترز 112-111 اورلاندو ماجيك

يوتا جاز 105-112 دالاس مافريكس