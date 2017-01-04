NBA: فيلادلفيا يتقدم الى المركز ما قبل الاخير وسكرامنتو يعزز مركزه

تقدم فيلادلفيا سفنتي سيكسترز الى المركز ما قبل الاخير من المجموعة الشرقية في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الاميركية بعد الفوز الثاني على التوالي له على حساب مينيسوتا تيمبروولفز بفارق نقطتين فقط وبنتيجة 91-93، تقدم فيلادلفيا بفارق 15 نقطة مع نهاية النصف الاول من اللقاء بواقع 42-57، قبل ان يقلص مينيسوتا الفارق في الربع الثالث الى 11 نقطة بعد ان كان قد وصل الى 26 نقطة لمصلحة فيلادلفيا، انخفض اداء فيلادلفيا في الربع الاخير ليصل الفارق الى نقطتين فقط في الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء دون ان ينجح لاعبو مينسوتا في حسم الامور لمصلحتهم لتنتهي المباراة بنتيجة 91-93. كان افضل مسجلي مينسوتا زاك ليفاين ب28 نقطة، بينما سجل جويل ايمبيد 25 نقطة لفيلادلفيا.

وفي مباراة اخرى ، عزز سكرامنتو كينغز مركزه الثامن في المجموعة الغربية بعد فوزه على دنفر ناغتس بفارق 7 نقاط وبواقع 120-113 ، بعد ان كان النصف الاول للقاء انتهى بتقدم سكرامنتو بفارق 9 نقاط وبنتيجة 60-511، قبل ان يقلص الناغتس الفارق مع نهاية الربع الثالث الى 6 نقاط نجح بعدها دنفر في انهاء المباراة لمصلحته بنتيجة 120-113. كان افضل مسجلي سكرامنتو ديماركوس كوزينز 31 نقطة، بينما سجل دانيالو غاليناري 24 نقطة لدنفر.

واتت نتائج المباريات الاخرى على الشكل التالي:

يوتا جاز 104-115 بوسطن سيلتيكس

انديانا بايسرز 121-116 ديترويت بيستونز

واشنطن ويزاردز 105-113 دالاس مافريكس

تورونتو رابتورز 82-110 سان انطونيو سبيرز

ميامي هيت 90-99 فينيكس صنز