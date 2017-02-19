NBA : غوردن رجل الثلاثيات الاول في اسبوع النجوم

ضمن فعاليات اسبوع نجوم كرة السلة الأميركية ،تمكن لاعب فريق هيوستن إريك غوردون من حسم تحدي الثلاثيات بعد منافسة في الدور الاول مع كل من كيمبا والكر ،كايري إيرفينغ ، ويسلي ماثيو ،نيك يانغ ، سي جي ماكولوم ، كايل لاوري ،كلاي طومسون ).

حيث نجح في التأهل للنهائي كل من كيمبا والكر بـ 19 نقطة وكايري إيرفينغ بـ 20 نقطة بالاضافة الى إريك غوردون بـ 25 نقطة ،ومن ثم سجل والكر 17 نقطة وإيرفينغ 20 نقطة وإريك غوردون 20 نقطة ، ليدخل إيرفينغ وغوردون في جولة إضافية نتيجة التعادل بينهما حسمها الاخير بتسجيله 21 نقطة ، ليكون الفائز بجائزة تحدي الثلاثيات لموسم 2017 بعد تفوقه على خصمه لاعب كليفلاند كايري إيرفينغ.