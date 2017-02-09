FA CUP: ليستر سيتي يعبر بعد مباراة ماراتونية امام دربي كاونتي

تمكن ليستر سيتي من حسم تأهله الى الدور المقبل بعد طول عناء وذلك بعد ان حقق الفوز امام دربي كاونتي وبواقع 3-1 بعد شوطين اضافيين .

وكان الشوط الاول متكافئاً وباهتاً من الجانبين حيث انحصر اللعب في وسط الملعب وساد الحذر والترقب مجريات اللقاء لتغيب الخطورة على مرمى الفريقين ولم ينجح لاعبو ليستر سيتي من استغلال عامل الارض والجمهور حيث انقاد ابناء المدرب رانييري الى مباراة تكتيكية بإمتياز من قبل لاعبي دربي كاونتي وعانى لاعبو ليستر في ايجاد ايقاعهم المميز حيث غابت خطورتهم وبدوره نجح لاعبو دربي كاونتي من استغلال الفرص التي سنحت لهم ليهددوا مرمى الحارس زيلر ولكن التوفيق غاب عنهم لينتهي هذا الشوط سلبياً اداءً ونتيجةً بين الفريقين .

ومع بداية الشوط الثاني تمكن قائد ليستر سيتي كينغ من منح فريقه التقدم في الدقيقة 47 بعد تمريرة حاسمة من اولبرايتون ليبدأ بعدها لاعبو دربي كاونتي بالضغط وهددوا مرمى الحارس الالماني في العديد من المناسبات قبل ان يتمكن كامارا من خطف هدف التعادل في الدقيقة 62 لتشتعل المباراة بشكل كبير بين الجانبين ، وواصل لاعبو دربي كاونتي خطورتهم على مرمى الحارس زيلر ولكن اللمسة الاخيرة غابت عن لاعبي الفريق وبدوره لم يظهر لاعبو ليستر سيتي بالاداء الهجومي المتوقع منهم لتنتهي المباراة بوقتها الاصلي بالتعادل الايجابي وبواقع 1-1 وليحتكم الفريقين الى شوطين اضافيين .

وفي الشوط الاضافي الاول تمكن ليستر سيتي من خطف هدف التقدم عبر انديدي في الدقيقة 95 بعد تمريرة حاسمة من رياض محرز وبعدها نجح ابناء المدرب رانييري في اغلاق مناطقهم بإحكام كبير ، وفي الشوط الاضافي الثاني تفوق لاعبو المدرب رانييري على خصمهم حيث نجح لاعبو ليستر بفضل خبرتهم الكبيرة في ادارة المباراة الى بر الامان ونجحوا في خطف هدف ثالث في الدقيقة 114 عبر غراي ولتنتهي المباراة بفوز ليستر وبواقع 3-1 ليعبروا الى الدور المقبل .