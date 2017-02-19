FA cup : تشيلسي يتجاوز عقبة وولفرزهامبتون ويعبر الى ربع النهائي

حقق نادي تشيلسي فوزاً صعباً على نظيره وولفرزهامبتون بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت على ملعب “مولينيو” في حساب دور الـ 16 من كأس الإتحاد الإنكليزي ، ليتمكن البلوز من التأهل الى دور ربع النهائي لهذه البطولة وكان اللقاء مهم لرجال انطونيو كونتي حيث يرغبون في تحقيق اللقب ، يذكر ان وولفرزهامبتون كان قد أطاح في دور الـ 32 بالعملاق ليفربول على ملعب انفيلد .

وبدأ الشوط الاول بضغط كبير من قبل اصحاب الارض حيث حاولوا خطف هدف مبكر من اجل ادارة المباراة على هواهم وبدوره كان لابناء المدرب الايطالي انطونيو كونتي فرص مميزة ولكن اللمسة الاخيرة كانت غائبة عن البلوز وبدوره شكلت مرتدات فريق وولفرزهامبتون خطورة كبيرة على مرمى فريق البلوز حيث قدموا اداء قوي ومتزن دفاعياً وهجومياً ، ولينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي .

وبدأ الشوط الثاني بسيطرة كاملة من قبل فريق الضيوف حيث شكل خطورة كبيرة على مرمى الفريق المنافس وبعدها انحصر الصراع اكثر في وسط الملعب حيث مارس لاعبو وولفرزهاميتون ضغط كبير على حامل الكرة لدى فريق تشيلسي مما صعّب من عملية وصولهم الى المرمى ، لحين تمكن النجم بيدرو رودريغيز من خطف هدف الفوز في الدقيقة 65 ، وفي الدقائق الاخيرة واصل لاعبو البلوز سيطرتهم على وسط الملعب ليحدّوا من خطورة اصحاب الارض ، وتمكن اللاعب دييغو كوستا من اختراق دفاع فريق وولفرزهامبتون في الدقيقة 89 وتسجيل الهدف الثاني ، ويمنح فريق تشيلسي فرصة قيادة المباراة الى بر الامان والحصول الى بطاقة التأهل الى الدور المقبل بعد تحقيق الفوز بهدفين نظيفين .