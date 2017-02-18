fa cup: السيتي يحتاج لمباراة اعادة للعبور وخروج مدوي لليستر سيتي‎

ضمن فعاليات الدور الـ16 من منافسات كأس الاتحاد الانكليزي ، حسم التعادل السلبي الموقعة التي جمعت بين مانشستر سيتي وهادرسفيلد والذي قدم مباراة كبيرة من الجانب التكتيكي ولم ينجح لاعبو المدرب غوارديولا في فك شيفرة دفاع الخصم لتنتهي المباراة بالتعادل وليحتكم الفريقين الى مباراة اعادة .

وكان الشوط الاول مثيراً وقوياً من الجانبين حيث شكل لاعبو هادرسفيلد خطورة كبيرة على مرمى السيتزن ورغم سيطرة ابناء المدرب غوارديولا على مجريات اللعب الا ان مرتدات لاعبي هادرسفيلد شكلت خطورة كبيرة وكان الحارس برافو في الموعد حيث انقذ فريقه من اهداف محققة وبدوره لم تهدأ وتيرة ضغط السيتزن حيث حاول لاعبو المدرب غوارديولا خطف هدف مبكر ولكن الدفاع الحصين للاعبي الخصم صعّب من مهمة اغويرو وزملائه وكان لابناء المدرب غوارديولا بعض الفرص الخطرة ولكن الحظ عاندهم في خطف هدف التقدم لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين .

وبدأ الشوط الثاني بضغط كبير من قبل لاعبي السيتي وسط تمركز دفاعي كبير للاعبي الخصم في مناطقهم الدفاعية وكثّف ابناء المدرب غوارديولا ضغطهم على مرمى الحارس كولمان والذي نجح في التصدي لمحاولات لاعبي مانشستر واجرى مدرب هادرسفيلد تبديلاته من اجل تحسين مردود فريقه ليردّ عليه غوارديولا بتغييرات مضادة ودفع المدرب الاسباني بنجميه كيفين دي بروين وليروي سانيه من اجل تطوير اداء الفريق الهجومي اكثر ولفك شيفرة دفاع الخصم ، وفي الدقائق الـ20 الاخيرة نجحت مرتدات هادرسفيلد في تهديد مرمى الحارس برافو والذي تألق في ابعاد الخطر عن مرمى فريقه وبدوره واصل السيتي عقمه الهجومي حيث فشل في احتراق دفاع الخصم بالرغم من المحاولات العديدة التي سنحت للاعبي المدرب غوارديولا لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي وليحتكم الفريقين الى مباراة اعادة في استاد الاتحاد.

وفي باقي المباريات ، تمكن ميلوول من تحقيق مفاجاة مدوية وذلك بعد ان حقق الفوز امام ليستر سيتي وبواقع 1-0 وكانت المباراة قوية من الطرفين واضاع لاعبو ليستر فرصة الفوز من ايديهم بعد ان اضاع ابناء المدرب رانييري العديد من الفرص امام المرمى لينجح كامينز من خطف هدف الفوز لميلوول في الدقيقة 90 وليهدي فريقه بطاقة التاهل الى الدور ربع النهائي ، وفي مباراة مثيرة ومليئة بالاهداف تمكن ميدلزبره من تعويض تأخره امام اوكسفورد بواقع 2-0 الى فوز وبواقع 3-2 في مباراة كبيرة قدمها ابناء المدرب ايتور كارانكا ، فيما حقق لينكولن سيتي الفوز امام بيرنلي وبواقع 1-0 .