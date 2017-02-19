FA cup:ثلاثية كين تمنح توتنهام الفوزعلى فولهام والتقدم الى الدورالمقبل

حقق نادي توتنهام هوتسبيرز فوزاً مستحقاً على نظيره فريق فولهام بثلاثية نظيفة سجلها هداف الفريق هاري كين في المباراة التي اقيمت على ارض ملعب كرافين كوتاج أمام جمهور فولهام ضمن منافسات دور الـ 16 من فعاليات كأس الإتحاد الإنكليزي ، ليتمكن السبيرز من التأهل الى دور ربع النهائي لهذه البطولة وكان اللقاء مهم لرجال بوتشيتينو حيث يرغبون في تحقيق اللقب لاستثمار جهودهم الكبير في السنوات الاخيرة .

وبدأ الشوط الاول بضغط كبير من قبل الضيوف حيث حاولوا خطف هدف مبكر من اجل ادارة المباراة على هواهم وبسرعة حقق ابناء المدرب الارجنتيني مرادهم حيث افتتح هداف الفريق الانكليزي الدولية هاري كين التسجيل في الدقيقة 16 بعد ان استثمر الفرص مميزة التي اتيحت لرفاقه لينهي الشوط الاول بنتيجة 1-0 لمصلحة توتنهام.

وفي الشوط الثاني ،استمر توتنهام ببسط سيطرته ليسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 51 بتوقيع هدافه الاول هاري كين الذي سجل الثنائية وبعد ذلك استمر ابناء المدرب بوتشيتينو بتشكيل خطورة كبيرة على مرمى الفريق المنافس وفي الدقائق الاخيرة لم يتغير شيء الى أن اتت الدقيقة 73تمكن اللاعب هاري كين من اضافة هدفه الثالث مسجلاً الهاتريك ليقود فريقه الى بر الامان والحصول الى بطاقة التأهل الى الدور المقبل بعد تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة .