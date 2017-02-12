مقالات ذات صلة

تنوي إدارة نادي برشلونة، عقد اجتماع حاسم مع لويس إنريكي المدير الفني للفريق الكتالوني، من أجل حسم ملف صفقة الطوارىء، لتدعيم الجبهة اليمنى بعد إصابة أليكس فيدال خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس أمس السبت في الجولة 22 من الليغا.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أن هناك اجتماعا لم يتم تحديد موعده، سيعقد بين إنريكي، وروبرت فرنانديز السكرتير الفني لنادي برشلونة، ولكن في أقرب فرصة ممكنة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المحتمل عقد هذا الاجتماع، خلال رحلة برشلونة إلى العاصمة الفرنسية، لخوض لقاء باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وينوي الطرفان مناقشة إمكانية ضم ظهير أيمن للاستفادة به في البطولات المحلية، خاصة أن برشلونة ينافس على لقب الليغا، وتأهل لمواجهة ألافيس في نهائي كأس ملك، بشرط أن يكون لاعبا حرا غير مرتبط بعقد مع أي نادٍ.

ويدرس مسؤولو برشلونة مع إنريكي، التعاقد مع لاعب لديه خبرة كبيرة بأجواء الليغا والكرة الإسبانية، ودون أن يشكل عبئا كبيرا على ميزانية النادي.

ويمثل مركز الظهير الأيمن صداعا في رأس انريكي، خاصة بعد رحيل اللاعب البرازيلي داني الفيس، حيث يتم توظيف لاعب الوسط سيرجي روبيرتو في هذا المركز إلى جانب اللاعب اليكس فيدال الذي أصيب بالأمس.