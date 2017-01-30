مقالات ذات صلة

أطلّت النجمة العالمية باميلا أندرسون خلال حفل النسخة 40 من Best Award Gala في باريس يوم الجمعة الفائت.

ونشر موقع “صان” البريطاني مجموعة من الصور لعارضة الازياء المميزة التي تميزت بإطلالة لافتة في عمر الـ49 إذ إنها ظهرت بلوك جديد ومختلف، إذ ظهرت وهي رافعة شعرها الأشقر عن وجهها مع القليل من الماكياج خلال هذا الحدث الضخم.

وقد ارتدت اندرسون فستاناً من اللون الرمادي بدون أكمام بنقشة وجوه مطبوعة عليه.

والملفت هو أن أندرسون استطاعت ان تلفت نظر الحضور بجمالها.