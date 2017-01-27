أعنف شجار بين فتاتين!! (فيديو)

شبّت مشاجرة عنيفة بالأيدي بين فتاتين في الشارع، تطوّرت إلى سحل إحداهما دون تدخل الحاضرين. وأظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مشادة كلامية حادة بين فتاتين وسط الشارع، وفجأة صفعت فتاة قصيرة القامة الأخرى على وجهها وانهالت عليها بالضرب المبرح والصفعات وشدّها من شعرها بطريقة بشعة، وسط عدد من الفتيات ولكنهنّ لم يتدخلن لفض العراك واكتفين بتصوير الواقعة بهواتفهن المحمولة.

المصدر: (الأنباء)