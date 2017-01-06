يوفنتوس مستعد لدفع البند الجزائي في عقد نزونزي

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي يوفنتوس الإيطالي مصمّم وبكل جدّية للحصول على خدمات لاعب خط وسط نادي إشبيلية ستيفن نزونزي خلال فترة سوق الإنتقالات الشتوية.
وأشارت الصحيفة إلى أن البيانكونيري مستعد لدفع البند الجزائي في عقد اللاعب الذي يصل إلى 30 مليون يورو حيث يعتبر الإسم رقم واحد بالنسبة للسيدة العجوز في سوق الإنتقالات.
أوباميانغ يوجه رسالة لكريستيانو رونالدو
فاطمة حمزة حرّة: لترفع كل إمرأة صوتها رفضاً للظلم
بري يدعو لاقرار قانون عصري على اساس الدوائر الموسعة والنسبية
المؤسسة العامة للاسكان: سنتخذ الإجراءآت القانونية بحق المقترض المخالف اي الذي يؤجر الشقق السكنية موضوع القرض
كبارة لجعجع: فليطلب حليفك باسيل من حليفه الأسد تسليمنا الضابطين المتهمين بالتفجير
Powered By Future Television s.a.l