7 نصائح لنوم هادئ عميق

نشر موقع “هيلث” (Health) المعني بالأخبار العلمية، سبع نصائح لمن يعانون الأرق وعدم الاكتفاء من النوم، تتعلق بالأطعمة المفيدة وبعض السلوكيات البسيطة التي تساعد على تحسين أو تحفيز عملية النوم وتساهم في استرخاء العضلات.

ونبّه الموقع إلى أن اضطرابات النوم تزيد على المدى الطويل من احتمالات الإصابة بمرض السكري والاكتئاب وأمراض القلب والأوعية الدموية وحتى زيادة الوزن، ومن ثم نصح باتباع الخطوات التالية للحصول على نوم هادئ عميق:

توقف عن الكافيين

شرب القهوة أو الشاي من الأمور التي يفعلها الأشخاص في المساء، وينصح الأستاذ في جامعة بوسطن الأميركية الدكتور جوان بليك، الأشخاص بالتوقف عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين بما فيها المشروبات الغازية والقهوة والشاي بعد الساعة الثانية مساء، لأن مفعول الكافيين يمتد لساعات ويؤثر على نوعية النوم، وبالتالي لا بد أن نتوقف عن تناوله قبل فترة كافية من النوم كي يزول أثره.

تجنب الخمر

أكد الأستاذ المساعد في الطب بجامعة ميريلاند الأميركية جون إي براون، أن تناول الخمور يقلل من النوم العميق، وبالتالي لا يساعد الإنسان في الحصول على نوم جيد هادئ.

الحمام الساخن

إذا كنت ترغب في الاسترخاء داخل حوض مليء بالماء الفاتر للحصول على نوم هادئ، فإن المثير للدهشة أن الحمام الساخن قد يجعل من الصعب عليك أن تنام بسهولة، لأن جسمك يحتاج لدرجة حرارة معينة كي يخلد إلى النوم بسهولة، لذلك احرص على أخذ حمام ساخن قبل وقت كاف من الخلود إلى النوم، بحسب مدير برنامج سلوكيات النوم بجامعة مشيغان الأميركية الدكتور جي تود أرنيد.

استرخ عشر دقائق

التأمل أو اليوغا تساعد على تقليل التوتر العضلي، لذلك فإن عشر دقائق فقط من التنفس العميق في مكان هادئ ذي إضاءة طبيعية معتدلة، تمكن الشخص من الحصول على نوم هادئ.

ويجلس المتأمل في وضع مريح (وضع القرفصاء) على أن يكون عموده الفقري في وضع مستقيم ومريح والرأس متعامدة مع الكتفين، وكلما كان العمود الفقري في وضع مستقيم كانت عملية التنفس أسهل.

إضاءة غرفة النوم

النوم في غرفة بها ضوء خافت بداية رائعة للحصول على قسط كاف من الراحة، فالضوء الشديد السطوع يجعل من الصعب الخلود إلى النوم، لأنه مؤشر للساعة البيولوجية للجسم، أن وقت النوم لم يأت بعد.

احذر امتلاء المعدة

تناول وجبة ثقيلة في وقت متأخر من المساء لا يساعد على النوم الهادئ، فإذا أردت تلافى ذلك احرص على تناول أطباق بسيطة في وجبة العشاء، وابتعد عن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.

أطعمة مساعدة

هناك بعض الأطعمة تساعد على تحسين أو تحفيز عملية النوم، وذلك لاحتوائها على كمية كبيرة من عناصر المغنسيوم والبوتاسيوم والميلاتونين والتربتوفان والسيروتونين التي تساهم في استرخاء العضلات، مثل الكرز والموز والخس والسبانخ والتونة والكرنب ودقيق الشوفان والحليب الدافئ والخبز المحمص.

المصدر: الاناضول