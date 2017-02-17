7 قرارات اتهامية في حق 12 شخصا بجرائم إرهابية والانتماء الى داعش

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، اليوم، سبعة قرارات اتهامية في جرائم إرهابية والإنتماء الى داعش.

اتهم في القرار الأول السوريين اياد عدنان خليل وعبدو موفق البريجاري ومحمد يوسف في جرم الإنتماء الى “داعش” بهدف القيام بإعمال إرهابية في عرسال، سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 و72 أسلحة.

واتهم في القرار الثاني اللبنانيين علي عوده وخالد ومهند ومحمود مصطفى في جرم التدخل في القيام بأعمال إرهابية سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 219 عقوبات و72 أسلحة.

واتهم في القرار الثالث السوري زياد خالد مريري في جرم المشاركة في معارك قلعة الحصن في سوريا سندا للمواد 335 عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/1958 و72 أسلحة.

واتهم في القرارالرابع السوري جعجع محمد المنصور في جرم الإنتماء الى جبهة النصرة والمشاركة في معركة الرستن في سوريا سندا الى المواد المذكورة أعلاه.

واتهم في القرار الخامس السوري ابراهيم محمد جمعة في جرم الإنتماء الى داعش والقتال في سوريا ضد الجيش سندا الى المواد 335 عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/1958.

واتهم في القرار السادس السوري هشام قدور في جرم القتال في سوريا سندا الى المواد المذكورة أعلاه.

واتهم في القرر السابع كلا من قاسم محمد مظلوم وخالد محمد عمر عزالدين في جرم الإنتماء الى داعش والتدخل في الأعمال الإرهابية سندا الى المواد 335 عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 219 عقوبات و72 أسلحة.

وأحال المتهمين مع الملفات أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.