7 شاحنات طبية من مركز الملك سلمان لتعز

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قافلة مساعدات شملت سبع شاحنات محملة بـ الأدوية والمستلزمات الطبية لمدينة تعز.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية “سبأ”، إن هذه المساعدات الدوائية جاءت لتهيئة وتشغيل مستشفى الثورة العام، والاستمرار في تقديم خدماته الطبية للمرضى والجرحى.

بدوره، أشاد محافظ تعز، علي المعمري، بجهود مركز الملك سلمان من خلال ما يقدمه من دعم إغاثي وإنساني لسكان المحافظة التي تعاني من حصار من قبل الانقلابيين.