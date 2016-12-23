7 سنوات على عودة مايكل شوماخر عن إعتزاله

أعلن بطل العالم سبع مرات مايكل شوماخر منذ 7 سنوات في هذا اليوم عودته عن إعتزاله ورجوعه الى الفورمولا 11 مع فريق مرسيدس كي يقود الى جانب نيكو روزبرغ. وكان فريق مرسيدس قد عاد للفومرولا 1 في عام 2009 بعد غياب حوالي 55 عام. وكان شوماخر قد إعتزل قبل ذلك ب3 سنوات تاركًا فريق فيراري حيث إستبدله كيمي رايكونن.
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