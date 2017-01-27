60 مليون يورو من ارسنال لضم رويس

يستعد نادي أرسنال الإنكليزي لتقديم مبلغ بقيمة 60 مليون يورو للحصول على خدمات الدولي الالماني ماركو رويس جناح بوروسيا دورتموند خلال الميركاتو الصيفي المقبل .
وكشفت التوتو ميركاتو الايطالية أن رويس سيكون بديل للتشيلي اليكسيس سانشيز مهاجم الغانرز في حال قرر الاخير الرحيل نهاية الموسم .
وأكدت الصحيفة الايطالية أن ارسنال يريد تدعيم هجوم الفريق .
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