57 قتيلاً بينهم 16 مدنياً بالغارة ضد القاعدة في اليمن

قتل 57 مسلحاً ينتمون إلى تنظيم القاعدة، بينهم 16 مدنياً، منهم 7 نساء وثلاثة أطفال، في غارة جوية يرجح أنها أميركية، استهدف فجر الأحد مجموعة منازل في محافظة البيضاء وسط اليمن بطائرات من دون طيار ومروحيات قتالية، وفق مسؤول محلي.

وكانت مصادر محلية قد أكدت مقتل 3 من أبرز قيادات القاعدة هم عبدالرؤوف الذهب وسلطان الذهب وسيف النمس الجوفي في العملية، التي استهدفتهم بمنزل عبدالرؤوف في قرية يكلا، التابعة لمنطقة قيفة شمال محافظة البيضاء.