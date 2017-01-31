54 يوم على بداية موسم الفورمولا 1

ما زال هناك 54 يوم لبداية موسم الفورمولا 1 في عام 2017، وسيكون السباق الأول كما جرت العادة في أسترليا في 244 آذار المقبل. ومتوقع أن يُتابع فريق مرسيدس السيطرة على البطولة بالرغم من التغييرات الكبيرة التي دخلت على قوانين تصميم السيارة للموسم المقبل. بالمقابل إن فريقي رد بُل وفيراري يسعيان بجهد كبير للحاق بمرسيدس ومنافسته بقوة. في حين أن فريق مكلارين مرشّح أن يكون رابع اقوى فريق في الموسم المقبل بينما فريق رينو يؤكّد أنه سيُنافس بشكل افضل بعد الموسم الهزيل الذي قدمه في السنة الماضية. ويبقى كالعادة الصراع بين الفرق الصغيرة التي هي فورس إنديا وتورو روسو وهاس وساوبر، أما فريق ويليامز فمن المتوقع أن يتراجع أدائه مجددًا خاصة مع العقم التصميمي الذي يلاحقه منذ سنوات طويلة وايضًا بعد أن إستغنى عن سائقه الأساسي فالتيري بوتاس الى فريق مرسيدس وطلب من فيليبي ماسا العودة عن الإعتزال!

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