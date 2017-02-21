5 كيلومترات تفصل القوات العراقية عن مطار الموصل

أعلنت الشرطة الاتحادية عن حصيلة عملياتها في اليوم الأول في محور جنوب الموصل .

وقال قائد الشرطة الاتحادية إن عمليات قواته أسفرت عن مقتل أكثر من 70 إرهابياً وتدمير عشرات الآليات العسكرية وتدمير 3 أنفاق.

كما سيطرت القوات العراقية على 17 قرية في اليوم الأول للعملية العسكرية وسط تراجع لتنظيم داعش .

وباتت القوات الأمنية على بعد 5 كيلومترات جنوبي مطار الموصل .