5 كيلومترات تفصل القوات العراقية عن مطار الموصل

أعلنت الشرطة الاتحادية عن حصيلة عملياتها في اليوم الأول في محور جنوب الموصل .
وقال قائد الشرطة الاتحادية إن عمليات قواته أسفرت عن مقتل أكثر من 70 إرهابياً وتدمير عشرات الآليات العسكرية وتدمير 3 أنفاق.
كما سيطرت القوات العراقية على 17 قرية في اليوم الأول للعملية العسكرية وسط تراجع لتنظيم داعش .
وباتت القوات الأمنية على بعد 5 كيلومترات جنوبي مطار الموصل .
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