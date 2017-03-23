4 قتلى بينهم شرطي في إطلاق نار بولاية ويسكنسون الأميركية

أفادت وسائل إعلام أميركية أن 4 أشخاص، بينهم شرطي، لقوا مصرعهم في حادث إطلاق نار بولاية ويسكنسون الأميركية الأربعاء.
ونقلت وكالات الأنباء عن قائد الشرطة المحلية، تأكيده لمقتل أحد أفراد الشرطة و3 أشخاص آخرين، لم يتم الكشف عن هوياتهم.
وأضاف قائد الشرطة أن منفذ الهجمات تم إلقاء القبض عليه، ولا يزال التحقيق مستمرا.
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