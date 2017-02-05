4 جرحى نتيجة اصطدام سيارة بحواجز اسمنتية على أوتوستراد المرج

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام ان سيارة رباعية الدفع اصطدمت بالحواجز الإسمنتية على الاوتوستراد العربي في بلدة المرج، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص كانوا في داخلها، اضطر عناصر الدفاع المدني إلى استخدام أدوات الانقاذ الهيدروليكية لسحبهم، بسبب تضرر هيكل السيارة بشكل كبير.
وتم نقل 3 جرحى، بينهم سيدتان، إلى مستشفى البقاع، فيما نقل الجريح الرابع إلى المستشفى اللبناني- الفرنسي في زحلة.
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