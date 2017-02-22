4 أخطاء تتكرر في أي حمية غذائية.. تعرفوا عليها

أكدت خبيرة التغذية المعروفة جيكي لينتش، أن الكثير من الناس يرتكبون أخطاء فادحة أثناء اتباعهم للحميات الغذائية، وهي قد تتسبب لهم بمشاكل صحية خطرة.

ونشر موقع “روسيا اليوم” تصريح الدكتورة، التي قالت أن أول الأخطاء بلجوء العديد من الناس إلى التخلي عن وجبة الإفطار أثناء اتباعهم للحميات الغذائية، الأمر الذي يؤدي إلى اضطرابات في معدلات الهرمونات المسؤولة عن عملية الهضم في الجسم، والذي بدوره ممكن أن يسبب السمنة أو النحافة المفرطة.

أما الخطأ الآخر الذي تحدثت عنه الخبيرة فهو عدم تحديد الكميات في الوجبات الغذائية التي يتناولها الإنسان أثناء الحمية.

والنقطة المهمة الثالثة التي نوهت لها لينتش هي أن العديد من الناس لا يراقبون كمية السكريات التي يتناولونها يوميا، من خلال الأطعمة المختلفة كالأرز والفواكه والعصائر وحتى العسل، فالسكريات الزائدة عن حاجة الجسم تتحول لدهون تتراكم في مناطق مختلفة منه.

وأما الأمر الأخير هو أن الكثيرين يتخلون عن الدهون تماما أثناء اتباعهم للحميات الغذائية، ومعظمهم لا يعلمون أن الدهون ضرورية لتوازن الهرمونات في الجسم، فضلا عن دورها في عملية امتصاص بعض الفيتامينات، لذلك من الضروري أن يحصل الإنسان على الكميات اللازمة من الدهون من خلال الطعام.