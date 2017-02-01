300 الف دولار قيمة المجوهرات المسروقة من ديريك فيشير

تعرض المدير الفني لنادي نيويورك نيكس ديريك فيشير الى السرقة من قبل احد السارقين في لوس انجلوس ، في وقت اشارت شرطة لوس انجلوس الى ان السارقين حصلوا على اكثر من 300 الف دولار من المجوهرات . واضافت الشرطة ان السرقة حصلت نهار الاثنين في منطقة تارزانا بينما لم يكن يتواجد اي شخص في المنزل.

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