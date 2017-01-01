3 لاعبات اميركيات بكرة السلة كن قريبات من اطلاق النار

اشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية الى ان ثلاثة من لاعبي الدوري الاميركي لكرة السلة للسيدات اللواتي يلعبن مع نادي لوس انجلوس سباركس وهن ايضاً ضمن لاعبات الدوري التركي لكرة السلة كن قريبات جداً من الغرفة التي حصل فيها اطلاق النار في تركيا والتي ادت الى مقتل 39 شخصاً اغلبيتهم من الأجانب.

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