3 جرحى في اشكال عائلي تطور الى اشتباك مسلح في عين الحلوة

وقع اشكال عائلي بين آل البحتي وآل القبلاوي في الشارع التحتاني في مخيم عين الحلوة، تتطور الى اشتباك مسلح ادى الى سقوط ثلاثة جرحى، وذلك على خلفية اشكالات سابقة وتبادل اتهامات بين العائلتين.
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