3 أشهر للقضاء على داعش.. وخارجية العراق: لا قيمة لتصريحات الجبير

توقع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن يحتاج القضاء على تنظيم “داعش” الارهابي ثلاثة أشهر، في خلال معركة تحرير الموصل.

وأشار في مؤتمر صحافي إلى أن “القوات العراقية تتقدم في الموصل، ولا وجود لأي جندي أجنبي يقاتل على الأراضي العراقية، ومايشاع كذب وافتراء”، لافتاً الى أن “القوة الجوية العراقية تمكنت من التصدي لنحو 900 سيارة مفخخة خلال الشهرين الماضيين بمعارك الموصل”.

وأكد أن “القوات العراقية تتقدم في الموصل، ونخوض حرب استنزاف ضد تنظيم “داعش”، ونكبده قتلى يوميا، ونتابع استعدادات قواتنا بشكل دوري لتقييم العمليات وتلبية متطلبات المعركة”.

هذا وانتقدت الخارجية العراقية تصريحات وزيرِ الخارجية السعودي عادل الجبير، التي وصف فيها مليشيات الحشد الشعبي في العراق، بأنها مؤسسة طائفية بحتة، تقاد من ضباط إيرانيين.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان: إن “تكرار قيام وزير الخارجية السعودي بإطلاق التصريحات المسيئة لأبطال ومضحي الحشد الشعبي ومحاولة إلصاق التهم بهم، يظهر استمرار التعامل السعودي المتأزم مع العراق، والمنطلق من خلفيات طائفية ضيقة”.

وأضاف أن “هذا المنهج الخاطئ أفقد السعودية الكثير من فرص التواصل الإيجابي والبناء مع شعوب دول المنطقة، وجعلها سببا لاستمرار التوتر والازمات خصوصا في اليمن وسوريا، وهو ما لن نسمح به في العراق”، لافتا الى أن “الحشد الشعبي قوة قتالية وطنية باسلة تعمل وفق القانون الذي شرعه مجلس النواب، وهو احد التشكيلات الامنية الرسمية للدولة”.

وتابع: أن “وزارة الخارجية العراقية إذ لا تعر وزنا لمثل هذه التصريحات ترفعا عن الدخول في جزئيات لا طائل منها، تشير إلى ان العالم بات يدرك كافة الحقائق في العراق ويتعامل معها باحترام”.