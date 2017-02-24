29 ميدالية ملونة لنادي النجاح في بطولة هاميلتون الدولية بدبي

مرة جديدة، يفرض نادي النجاح نفسه “سفيراً” للسباحة اللبنانية في الخارج، حيث تألّق سباحوه، كعادتهم، وحصدوا الميداليات بألوانها الثلاثة، من خلال مشاركتهم في بطولة “هاميلتون” الدولية التي استضافتها امارة دبي.

وفي المحصلة الأكثر من ايجابية، أحرز سباحو وسباحات النجاح 29 ميدالية، منها 15 ذهبية، اضافة الى 9 فضيات و5 برونزيات، أكدوا من خلالها استعدادهم الجيد للبطولات المحلية والمشاركات الخارجية، وأولها بطولة “هاميلتون” التي برهن خلالها ابطال النجاح انهم خامات واعدة للمستقبل، خصوصاً ان السباحين اللبنانيين خاضوا سباقات طاحنة الى جانب رياضيين من 37 نادياً عربياً ودولياً.

وتوزعت الميداليات كالتالي:

سارة عبد الباقي 3 ذهب و2 فضة و1 برونز

جود بو كرّوم 3 ذهب

ليتيسيا همدون 2 ذهب و3 فضة

لانا حجازي 2 ذهب و1 فضة

مها العنداري 1 ذهب و2 فضة

سيلوات عبد الباقي 1 ذهب و1 فضة

محمد بلهوان 1 ذهب و2 برونز

لين سباعي 1 ذهب

كريم رفعت 1 برونز.

كما ضمّت البعثة السباح مهدي صولي، ورافقها المدرب الناجح محمد صقر، اضافة الى الاهالي منال حجازي وعماد عبد الباقي وكريم بو كرّوم وداني رفعت ودانيا مشاقة سباعي ورنا بو حمزة.

ومع عودة البعثة الى بيروت، توجّه صقر بالشكر الى اللجنة الادارية لنادي النجاح برئاسة محمد شاكر، على دعمها المستمر لسباحي وسباحات النادي، والى كل من الدكتورة لما يونس لاهتمامها بالاشراف على برنامج التغذية، المدربة ليزلي نصر لاهتمامها بالاشراف على معنويات الفريق، المدرب ايلي مارون لاهتمامه باللياقة البدنية، شركة “أرينا”، مدرسة

“برو سويم” وجميع المدربين فيها والتي هي الخزان الاساسي لنادي النجاح، والى شركة Fly MAD برئاسة مادونا صقر، التي حرصت على تأمين جميع الحجوزات بأسرع وقت وبأعلى جودة.