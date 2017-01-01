23 قتيلا و17 مفقودا في حريق على متن سفينة في اندونيسيا

لقي 23 شخصا على الاقل مصرعهم واعتبر 17 في عداد المفقودين جراء حريق اندلع في سفينة غادرت لتوها الساحل القريب من جاكرتا اليوم ، كما اعلن مسؤول اندونيسي.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للكوارث سوتوبو بورو نوغروهو: “ان السفينة التي كانت تنقل حوالى 200 شخص الى جزيرة تيدونغ السياحية التي تبعد 50 كلم عن العاصمة، اندلع فيها حريق لم يحدد اسبابه”.