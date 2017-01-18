20 مليون يورو سنوياً لدي ماريا من الصين

يرغب نادي هيبي تشينا الصيني في التعاقد مع الدولي الارجنتيني أنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الانتقالات الشتوية الحالية .
وكشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية ان الاندية الصينية تهيمن على السوق الشتوي من خلال التعاقد مع نجوم من القارة الاوروبية .
وكان مانويل بيليغريني مدرب النادي الصيني قد طلب التعاقد مع دي ماريا بعد انضمام زميله لافيتزي الى الفريق الصيني مؤخراً .
وقد عرض النادي الصيني على دي ماريا راتباً سنوياً يصل الى 20 مليون يورو ، مقابل 50 مليون يورو للنادي الباريسي .
طلب الاستئناف الذي قدمه لابورتا بقضية نيمار رفض من قبل المحكمة
أبل تخفض إنتاج آيفون بنسبة 10%
سيول وواشنطن باشرتا مناوراتهما العسكرية وبيونغ يانغ تهدد
حرب حول 100 مليون دولار إلى الخزينة عن تشرين الأول 2016
الحريري التقت سفير بريطانيا
Powered By Future Television s.a.l