20 مليون يورو سنوياً لدي ماريا من الصين

يرغب نادي هيبي تشينا الصيني في التعاقد مع الدولي الارجنتيني أنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الانتقالات الشتوية الحالية .

وكشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية ان الاندية الصينية تهيمن على السوق الشتوي من خلال التعاقد مع نجوم من القارة الاوروبية .

وكان مانويل بيليغريني مدرب النادي الصيني قد طلب التعاقد مع دي ماريا بعد انضمام زميله لافيتزي الى الفريق الصيني مؤخراً .

وقد عرض النادي الصيني على دي ماريا راتباً سنوياً يصل الى 20 مليون يورو ، مقابل 50 مليون يورو للنادي الباريسي .