17 قتيلا في تدافع داخل ملعب لكرة القدم بشمال انغولا

لقي 17 شخصا حتفهم إثر تدافع داخل ملعب في شمال انغولا خلال مباراة لكرة القدم، على ما اعلنت الشرطة .
وقال المتحدث باسم الشرطة اورلندو برنردو لوكالة فرانس برس: “ان تدافعا حصل عند مدخل ملعب 4 يناير، ما أدى الى مقتل 17 شخصا، بينما جرح 56 ونقلوا الى المستشفى”.
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