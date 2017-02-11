17 قتيلا في تدافع داخل ملعب لكرة القدم بشمال انغولا

لقي 17 شخصا حتفهم إثر تدافع داخل ملعب في شمال انغولا خلال مباراة لكرة القدم، على ما اعلنت الشرطة .

وقال المتحدث باسم الشرطة اورلندو برنردو لوكالة فرانس برس: “ان تدافعا حصل عند مدخل ملعب 4 يناير، ما أدى الى مقتل 17 شخصا، بينما جرح 56 ونقلوا الى المستشفى”.