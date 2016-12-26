16 قتيلا والعثور على 6 رؤوس بشرية في المكسيك في عيد الميلاد

قتل 16 شخصا خلال احتفالات عيد الميلاد في ولايات تشهد اعمال عنف مرتبطة بعصابات تهريب المخدرات في المكسيك، حيث عثر ايضا على ستة رؤوس بشرية.

وقالت السلطات ان تسعة اشخاص قتلوا في ولاية شيواوا الشمالية الواقعة على حدود الولايات المتحدة، خلال احتفالات بمناسبة عيد الميلاد.

وقتل خمسة منهم في سيوداد خواريز بينهم 3 نساء تعرضن للتعذيب ورجل تم تقطيعه وعثر على بقاياه في شاحنة متروكة.

من جهة اخرى، عثر على رؤوس ستة اشخاص في ولاية ميشواكان (غرب) بالقرب من خاليسكو معقل كارتل تهريب المخدرات “خاليسكو نويفا جينيراثيون” (خاليسكو الجيل الجديد)، كما اعلن مكتب المدعي العام.

وفي جنوب المكسيك، أقدمت عصابة مسلحة على قتل سبعة أشخاص بينهم 3 رجال شرطة، خلال احتفال عائلي بعيد الميلاد في ولاية غيهيرو التي تشهد عنفا وتنشط فيها عصابات تهريب المخدرات ايضا.