1500 عداء ركضوا بسباق “الأمن الداخلي” ضد المخدرات..

نظمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صباح الأحد “سباق قوى الأمن الداخلي الدولي العاشر لمسافة نصف ماراثون (21.1 كلم)” ضمن مدينة بيروت، تحت شعار “سباق ضد المخدرات”، برعاية المدير العام اللواء عماد عثمان وحضوره، وشارك فيه عداؤون من مختلف الأندية الإتحادية والجمعيات الرياضية، إضافة الى فرق من الجيش والأمن العام وأمن الدولة وعدائين منفردين وآخرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وضباط ورتباء وأفراد من قوى الأمن الداخلي.

انطلق السباق عند الثامنة من داخل حرش بيروت – قصقص، في حضور ممثل وزير الشباب والرياضة علي فواز، المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، قائد وحدة شرطة بيروت العميد محمد الايوبي، رئيس فريق ألعاب القوى في قوى الامن الداخلي العميد حسين خشفة، رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى رولان سعادة، رئيسة جمعية “بيروت ماراثون” ماي الخليل إضافة إلى ممثلين لوزارة الشؤون الاجتماعية وقيادة الجيش وسائر الأجهزة الأمنية والمديرية العامة للجمارك وفوج إطفاء بيروت وممثلين للجنة الدولية الاولمبية وفرق رياضية وجمعيات تهتم بمكافحة المخدرات ومعالجة المدمنين الشركات الراعية ولاسيما الراعيين الأساسيين “بنك لبنان والمهجر” و”سوسيتيه جنرال”، ليجوب بعدها المشاركون في السباق – البالغ عددهم حوالى 1500 عداء وعداءة معظم شوارع مدينة بيروت.

وفي هذه المناسبة قال عثمان: “ان آفة المخدرات أهلكت العديد من شبابنا ونهايتها حتما الموت، ونحن نريد الحياة والصحة، والرياضة هي إحدى الوسائل التي تؤدي الى سلامة العقل وتساهم في القضاء على الجريمة، ووفقا لإحصاءاتنا فإن المخدرات هي السبب الرئيسي لمعظم الجرائم، ومسؤوليتنا أن نكافح هذه الآفة بالتضافر والتعاون مع المجتمع المدني ووسائل الاعلام، ونحن نقوم بجهد جبار لمكافحة الجريمة وقد تم ضبط نحو 80 مليون حبة كبتاغون في السنوات الثلاث الأخيرة، وعلى المجتمع أن يعي مدى خطورة هذه الآفة لأنها تفقد العقل”.

وشكر عثمان بصبوص “لأنه كان مبادرا إلى إنشاء فرق لقوى الامن الداخلي في مختلف الألعاب الرياضية”، ونوه بدور خشفة في “الإشراف على فريق ألعاب القوى وتنظيمه هذا السباق السنوي”، وأكد أن “الاتصالات والتنسيق قائم مع محافظ مدينة بيروت ومع رئيس بلديتها لجهة المحافظة على حرش بيروت كونه المتنفس الرئوي السليم لبيروت وأهلها الذين يمارسون الرياضة في داخله بأجواء بيئية وصحية مناسبة للرياضة”.

وختم: “أن قوى الامن الداخلي أصبحت في موقع متقدم في مكافحة الجريمة بكل انواعها. تم توقيف العديد من العصابات التي نفذت جرائم في وقت قياسي قصير كان آخرها توقيف عصابة لتهريب المخدرات من اميركا الجنوبية الى لبنان، الامر الذي ينعكس ايجابا على حياة المواطنين، وبالنسبة الى موضوع زحمة السير قوى الامن تعمل بجهد لمعالجتها علما انها ليست من مسؤوليتها وحدها وهي مسؤولية الدولة ككل”.

ووعد “بملاحقة المجرمين وتوقيفهم وستلمسون ذلك في المقبل من الأيام”.

في الختام سلم عثمان الكؤوس والميداليات للفائزين. وفاز بالمراتب الثلاث الأولى لفئة الرجال عمر عيسى (الجيش اللبناني) وحسين عواضة (الجيش اللبناني) ونيقولا مرتا (الجيش اللبناني)، كما فاز بالمراتب الثلاث الأولى لفئة الإناث هلا المر (فريق Let’s run) وجومانا علامة (نادي القلعة) وألين مرعب ( Inter lebanon)، وفاز عن قوى الامن الداخلي الرقيب أول عماد جزيني والرقيب احمد فروخ والرقيب حسين قرة علي.