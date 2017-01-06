15 لاعباً جديداً في 8 فرق.. حصيلة الـ«ميركاتو» الشتوي

أقفل باب الانتقالات الشتوية في الدوري اللبناني الـ56 لكرة القدم، فدعمت بعض الفرق صفوفها بلاعبين محليين وأجانب جدد، واقتنعت أخرى بأداء لاعبيها أثناء مرحلة الذهاب، وخسرت بعضها الثاني لاعبين مميزين مثل ربيع عطايا الذي انتقل من الأنصار إلى ذوب آهان الايراني.

وبلغ عدد الفرق التي شاركت في الـ»ميركاتو« الشتوي 8 (الانصار والعهد والنجمة وشباب الساحل وطرابلس والنبي شيت والتضامن صور والاجتماعي)، فيما فضلت أربعة فرق عدم استقدام لاعبين محليين أو أجانب جدد، وهي الإخاء الأهلي والسلام زغرتا والصفاء والراسينغ.

وبلغ عدد اللاعبين الجدد الذين سيشاركون في الدوري اللبناني 15 لاعبا، بينهم لاعبان فقط سبق لهما خوض المسابقة (بلال شيخ النجارين للنجمة ونيكروماه دوغلاس للساحل). وشهد الميركاتو انتقال ثلاثة لبنانيين هم جهاد ايوب الى العهد وبلال شيخ النجارين الى النجمة وعبد الله عيش الى الإجتماعي، فيما خسر الأنصار قائده وأحد أبرز نجوم الدوري ربيع عطايا المنتقل الى نادي ذوب آهان اصفهان الايراني. وعزز النجمة صفوفه بالأوغندي حسن اوسوا، الذي سيشارك معه في كأس الاتحاد الآسيوي. و

وهنا القائمة الكاملة للاعبين الاجانب الذين سيشاركون في إياب الدوري إلى مباريات كأس لبنان بنظامه الجديد إذ يحق للاعبين الأجانب الجدد المنتقلين بين فترتي الذهاب والاياب المشاركة في المسابقة:

[ الانصار: ماتيج بوداستافيتش (سلوفاكي، مدافع)، ريتشي (برازيلي، وسط)، بيتو (برازيلي، مهاجم).

[ العهد: داود ديوب (سنغالي، مدافع)، إبنو با (سنغالي، مهاجم)، يوسف المويهبي (تونسي، مهاجم).

[ الصفاء: دومينيك ميندي (سنغالي، وسط)، تالا نداي (سنغالي، مهاجم) ستاندلي تشابي (كاميروني، مدافع).

[ السلام زغرتا: أمادو نياس (موريتاني، مهاجم)، مايكل هيليغبي (غاني، مهاجم)، ليوناردو دي اوليفيرا (برازيلي، مدافع).

[ النبي شيت: دانيال أودافين (نيجيري، وسط)، سال بابي سريني (سنغالي، وسط)، غناما أكاتي (توغولي، مهاجم).

[ النجمة: حسن واسوا (أوغندي، وسط، يشارك فقط في كأس الاتحاد الآسيوي) وعبد الرزاق الحسين (سوري، وسط) ونيكولاس كوفي (غاني، مهاجم) وبيتر بلانيتش (صربي، مدافع).

[ الراسينغ: كايرو دي إندراده (برازيلي، مهاجم) اندري فيتلارو (روماني، مدافع)، دييغو (برازيلي، وسط).

[ التضامن صور: لامين فان (سنغالي، مهاجم)، إليو (سنغالي، مهاجم).

[ شباب الساحل: عيسى يعقوبو (غانا، لاعب وسط)، فوساني (غانا، لاعب وسط) دوغلاس نيكروماه (غانا، لاعب وسط).

[ طرابلس: مارسيلو موسكاتيلي (برازيلي، مهاجم)، بيتر كوارتينغ (غاني، مدافع)، كينيدي آشيا (غاني، وسط).

[ الاخاء الاهلي عاليه: ريكاردو مارتينيز (برازيلي، وسط)، ايليو مارتينيز (برتغالي، مهاجم)، نيناد نوفاكوفيتش (بوسني، مدافع).

[ الاجتماعي: آدم ماسالاشي (غانا، مدافع)، كوفي بواكيه (غانا، مهاجم).