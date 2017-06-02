فتاة تضع شاباً في موقف محرج أمام أصدقائه!! (فيديو)

وضعت فتاة جميلة شاباً في موقف محرج للغاية أمام أصدقائهما، بعدما تمكّنت من الفوز عليه في ممارسة التمارين الرياضية الصعبة.
وأظهر مقطع الفيديو الذي حقّق أكثر من 600 ألف مشاهدة منذ نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب وهو يمارس تمارين الضغط لتركض الفتاة وتنافسه حيث فازت الفتاة عليه رغم ارتدائها فستاناً، ويبدو أنّهما في حفل تخرجهما، وسط تصفيق ودهشة الموجودين.
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