14 ميدالية عربية ملوّنة في ريو.. وتألق قاري كروي

شكل التألق الواعد في الالعاب الاولمبية، واللافت في الكؤوس القارية لكرة القدم، أبرز ما شهدته الرياضة العربية عام 2016.

انصب التركيز على دورة الالعاب الاولمبية الصيفية التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو، للمرة الاولى في البرازيل واميركا الجنوبية. ولم تخيب الرياضة العربية الآمال، اذ خرجت من الاولمبياد بغلة لا بأس بها مقارنة بالمشاركات السابقة، برزت فيها كذلك اعمار المتوجين بالميداليات، مما قد يؤشر الى مستقبل واعد. وحصد العرب 14 ميدالية في الاولمبياد، منها 40 بالمئة للسيدات، وذلك للمرة الاولى. وتضمنت الغلة ذهبيتين و4 فضيات و8 برونزيات، منها 6 ميداليات نسائية (ذهبية وفضية و4 برونزيات).

وتعد الغلة رابع افضل حصيلة رياضية عربية في دورة اولمبية، علما ان الاداء الافضل لا يزال لأثينا 2004 (4 ذهبيات). وكان في امكان «الحصة« العربية ان تكون اكبر، فيما لو احتسبت ميداليتا الكويتيين فهيد الديحاني وعبد الله الرشيدي في الرماية، الا ان ايقاف الكويت ومشاركة رياضييها تحت الراية الاولمبية، حرم العرب هذا الانجاز. ونال الديحاني والرشيدي ذهبية الحفرة المزدوجة (دبل تراب) وبرونزية السكيت تواليا.

إنجاز أردني وبحريني

وشهدت دورة ريو تسجيل الاردن اسمه للمرة الاولى في جدول الميداليات، عبر لاعب التايكواندو أحمد ابو غوش (20 عاما) الذي احرز ذهبية وزن تحت 68 كلغ. واضافة الى تدوينه اسم الاردن في جدول الميداليات، بات ابو غوش يحمل اول ميدالية اولمبية عربية في التايكواندو.

وكما الاردن، دونت البحرين اسمها بأحرف من ذهب في ريو، بميدالية للعداءة الكينية الاصل راث جيبيت (20 عاما) في سباق 3 آلاف م موانع، وهي أول ذهبية للمملكة في تاريخ الالعاب. وعززت مواطنتها اونيس جبكيروي كيروا، وهي ايضا كينية الاصل، رصيد بلادها الاولمبي في 2016، باحرازها فضية الماراتون.

وخلافا للدورات السابقة وتحديدا منذ اتلانتا 1996، حيث كانت الغلة العربية الاكبر في العاب القوى، اكتفى الرياضيون العرب في «أم الالعاب« بريو، بخمس ميداليات فقط، مقابل سبع بالرياضات القتالية وابرزها التايكواندو (3 ميداليات).

وعلى المضمار، تألق العداء الجزائري توفيق مخلوفي باحرازه فضيتين في سباقي 800م و1500م. وعلى رغم فقدان مخلوفي (28 عاما) لقبه الاولمبي في الـ 1500م بحلوله خلف الاميركي ماتيو سنتروفيتز، حاز فضية 800م خلف صاحب اللقبين الاولمبي والعالمي والرقم القياسي الكيني دايفيد روديشا. وبات مخلوفي اول رياضي جزائري يحرز ميداليتين في دورة واحدة، والاكثر تتويجا في بلاده امام الملاكم حسين سلطاني (ذهبية وبرونزية)، وتفوق عليه لكونه نال ذهبية وفضيتين.

وأحرز القطري معتز برشم (25 عاما) فضية مسابقة القفز العالي محسنا انجازه قبل 4 اعوام في لندن عندما احرز البرونزية. وانقذ الملاكم محمد ربيعي (23 عاما) ماء وجه الرياضة المغربية عندما نال برونزية وزن 69 كلغ.

واعاد الرباعان محمد ايهاب (25 عاما) وسارة سمير (18 عاما) رياضة رفع الاثقال المصرية الى منصات التتويج الاولمبية للمرة الاولى منذ 68 عاما وذلك باحرازهما برونزيتين في وزني 77 كلغ و69 كلغ. وغابت مصر عن ميداليات رفع الاثقال للمرة الاولى منذ اولمبياد لندن 1948 عندما نال محمود فياض وابراهيم شمس ذهبيتين وعطية حمودة فضية. الا ان المصرية هداية ملاك (23 عاما) باتت اول عربية تحرز ميدالية في التايكواندو، عبر برونزية وزن تحت 57 كلغ.

وعززت المبارزة ايناس البوبكري (27 عاما) والمصارعة مروى العمري (28 عاما) ولاعب التايكواندو اسامة الوسلاتي (20 عاما) رصيد تونس في الالعاب الاولمبية بثلاث برونزيات غير مسبوقة. وباتت البوبكري اول تونسية وعربية تحرز ميدالية في سلاح الشيش، والعمري اول تونسية تظفر بميدالية في المصارعة (وزن 58 كلغ)، والوسلاتي اول تونسي ينال ميدالية في التايكواندو (تحت 80 كلغ).

وحظي لاعب الجودو الاماراتي سيرجيو توما بشرف منح العرب اول ميدالية لهم في ريو عندما نال برونزية وزن 81 كلغ. ومنح توما، المولدافي الاصل، الامارات ميداليتها الثانية في تاريخ مشاركاتها الاولمبية بعد ذهبية الشيخ احمد بن حشر آل مكتوم في رماية الحفرة المزدوجة «دبل تراب« في اثينا 2004.

وعلى رغم الحصيلة الايجابية، خيب العديد من الأبطال العرب الآمال، ولم يحققوا النتائج التي كانت متوقعة منهم. ومن أبرزهم القطري ناصر العطية صاحب برونزية السكيت في لندن 2012، الا انه فشل في التأهل للدور النهائي في ريو، والتونسية حبيبة لغريبي (بطلة سباق 3 آلاف م موانع في لندن) التي حلت في المركز 12، ومواطنها السباح اسامة الملولي الذي حل في المركز عينه في سباق 10 كلم في المياه الحرة (حامل ذهبيته في لندن). وحجز السوري مجد الدين غزال بطاقته للدور النهائي لمسابقة القفز العالي لكنه حل سابعا مع 2,29م وفشل في تخطي 2,33م في 3 محاولات، علما انه سجل هذه السنة رقما شخصيا هو 2,36م.

تألق كروي

فرضت كرة القدم العربية حضورها بقوة في المسابقات القارية في 2016، أكان على المستوى الافريقي او الآسيوي، فشهدت الادوار النهائية لمسابقتي دوري الابطال وكأس الاتحاد تواجد ممثل عربي.

وأحرزت الكرة العربية لقب مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي عن طريق القوة الجوية العراقي للمرة الاولى في تاريخه، بفوزه على بنغالورو الهندي 1-0 في النهائي الذي اقيم بالدوحة. وفي دوري ابطال آسيا، كان العين الاماراتي قاب قوسين من الظفر بلقبه الثاني في المسابقة، الا انه اهدر فرصة استقباله لتشونبوك موتورز الكوري الجنوبي ايابا لتعويض خسارته 1-2 ذهابا، فسقط في فخ التعادل الايجابي 1-1، واكتفى بمركز الوصيف. ويبقى العزاء الوحيد للفريق الاماراتي تتويج نجمه عمر عبد الرحمن بلقب افضل لاعب في المسابقة وآسيا.

وفي افريقيا، لم تكن حال الزمالك المصري افضل، اذ فشل في التتويج بلقب دوري الابطال، لمصلحة ماميلودي صنداونز الافريقي الجنوبي. وخسر الزمالك ذهابا بثلاثية نظيفة، ولم يكفه فوزه بهدف وحيد ايابا في مصر لمعانقة اللقب السادس في تاريخه والاول منذ 2002.

وتوقفت مغامرة مولودية بجاية الجزائري في كأس الاتحاد في الدور النهائي أمام مازيمبي الكونغولي الديموقراطي العريق بخسارته المذلة 1-4 ايابا في لوبومباشي، بعد تعادله 1-1 على ارضه ذهابا.

وفي السكواش، توج المصري كريم عبد الجواد المصنف سادسا ببطولة العالم التي نظمها نادي وادي دجلة المصري، بعد انسحاب مواطنه رامي عاشور الخامس من الشوط الرابع للنهائي بسبب الاصابة. وكسب عاشور الشوط الاول 11-5، الا انه خسر الثاني والثالث 6-11 و7-11 وتخلف 1-2 في الرابع، قبل ان يعلن انسحابه.