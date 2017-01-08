13 قتيلاً بتفجير انتحاري في بغداد.. و”داعش” يتبنى

أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية مقتل 13 شخصا بتفجير انتحاري استهدف سوق جميلة لبيع الخضار والفواكه في مدينة الصدر شمال شرق بغداد.
وأوضحت المصادر أن انتحاريا يقود سيارة مفخخة فجر نفسه عند الباب الخلفي للسوق.
وأسفر الاعتداء كذلك عن إصابة أكثر من 30 شخصا بجروح.
وتبنى تنظيم داعش عن مسؤوليته في بيان الهجوم.
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