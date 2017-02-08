عشية الذكرى السنوية الثانية عشر لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، أطلق «تيار المستقبل» على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» و«تويتر» و«إنستاغرام»، شعار الذكرى لهذا العام والذي حمل صورة الرئيس الشهيد مرفقة بعبارة: 12 مرّة 14 شباط.. المستقبل حلمك.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً مع هذا الشعار، الذي شارك في نشره الرئيس سعد الحريري، وعبّر من خلاله جمهور الرئيس الشهيد ومحبوه، عن مدى اشتياقهم لحضوره الوازن داخلياً وإقليمياً ودولياً والذي كان قد جنّب بموجبه لبنان الكثير من الويلات والأزمات واستطاع من خلاله وضع الدولة اللبنانية على الخارطة الدولية وعلى سكة النهضة العمرانية من تحت الركام والدمار إلى عصر المؤسسات والتطور والبناء والإنماء والاقتصاد الحديث.. وسط تشديد متقاطع من محبي الرئيس الشهيد على أنه مهما طال الزمان فإنهم لم ولن ينسوا أبا بهاء ولا ذكرى استشهاده الأليمة.. وسيبقى المستقبل حلمه وحلمهم الواعد لكل اللبنانيين.