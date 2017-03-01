بعد فيتو روسيا.. فرنسا تحملها مسؤولية أمام الشعب السوري

أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت الثلاثاء عن أسفه لرفض مشروع قرار أممي يفرض عقوبات على مرتكبي هجمات كيميائية في سوريا بسبب فيتو مزدوج روسي صيني، معتبرا أن موسكو تتحمل “مسؤولية كبيرة” ازاء الشعب السوري.

وقال الوزير الفرنسي في بيان إن “روسيا قررت استخدام حق النقض ضد النص” الذي قدمته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، معتبرا أنها بذلك تتحمل “مسؤولية كبيرة ازاء الشعب السوري وباقي الإنسانية”.

وجاء كلام الوزير الفرنسي بعد ان استخدمت روسيا والصين حق النقض لمنع صدور القرار. ولم يشر ايرولت الى الصين في كلامه.

وتابع بيان ايرولت “من غير الممكن السكوت في سوريا عن استخدام النظام وداعش للاسلحة الكيميائية وحتى ضد السكان المدنيين” مضيفا انه من الضروري عدم “ترك هذه الجرائم تمر من دون عقاب”.

واضاف البيان ان فرنسا “تعرب عن الاسف الشديد لان مجلس الامن لم يكن قادرا على التوحد لاستخلاص العبر من اعمال من هذا النوع” داعيا المنظمة الدولية الى “عدم الاستسلام امام التجاوزات التي يعاني منها الشعب السوري”.وخلص ايرولت الى القول ان عدم انتشار الاسلحة الكيميائية “محك اساسي للسلام والامن الدوليين”.