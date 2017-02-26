اصبح فريق مانشستر يونايتد النادي الانكليزي الاكثر تتويجاً بالالقاب في كافة البطولات المحلية والدولية وذلك عقب تتويج الشياطين الحمر بلقب كأس رابطة المحترفين الانكليزي 2017 بعد تخطي ساوثهابتون بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي اقيمت على ارض ملعب ويمبلي .
فقد تمكن ابناء مورينيو بتحقيق اللقب رقم 42 في المسيرة التاريخية الرائعة للشياطين الحمر ليتخطوا رقم ليفربول الذي حقق 41 بطولة خلال مسيرته .
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