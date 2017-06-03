10 مخاوف تقلق الحوامل في رمضان؟!

تخاف الحامل في رمضان من عدة أمور، وتحسب لها ألف حساب، وتكون على درجة عالية من القلق والتوتر؛ لكونها تمر بمرحلة تراها صعبة وهي الحمل، فما هي أهم المخاوف التي تصيب الحامل خلال شهر رمضان، أو قبل حلوله؟

الدكتور عدلي الحاج، استشاري طب النساء والولادة يجمل أهم مخاوف الحوامل كالتالي:

– الخوف من عدم المقدرة على أداء العبادات كلها في رمضان من صوم وصلاة وقيام وقراءة القرآن يشعر الحامل بالتوتر.

– الرغبة في الصيام طول الشهر؛ لأن النساء يرين أن قضاء الصوم يعتبر مشقة عملاً بالمثل “الموت مع الناس رحمة”.

– الخوف على الجنين بسبب طول ساعات الصيام ومفاهيم خاطئة عن حاجة الجنين للغذاء على الدوام.

– الخوف من الصيام في الصيف وتفضيل شهور الشتاء بسبب قصر النهار وبرودة الجو.

– الصيام المتقطع مما يترك أثره سلباً على نظام جسم الحامل من حيث الهضم والإخراج.

– الخوف من التهابات البول بسبب قلة السوائل.

– الخوف من عدم سماع نبض الجنين بسبب صيامه.

– الخوف من الشعور بالجوع والرغبة في الأكل خصوصاً آخر النهار.

– الخوف من فقدان وزن الجنين في آخر رمضان.

– الخوف من الأمراض المزمنة التي تعاني منها الحامل وتأثيرها على الصوم.

المصدر: سيدتي