10 قتلى و30 مفقودا في غرق مركب قبالة ماليزيا

لقي 10 اشخاص حتفهم واعتبر 30 آخرون في عداد المفقودين اثر غرق مركب يشتبه في انه ينقل مهاجرين اندونيسيين غير شرعيين، حسبما اعلنت السلطات الماليزية اليوم.

وعثر على جثث 6 نساء و4 رجال على شاطئ قرب مدينة ميرسينغ (شرق)، وفق وكالة المراقبة البحرية الماليزية.

وقال متحدث باسم الوكالة: “نعتقد انه كان هناك 40 اندونيسيا في مركب وان الامر يتعلق بمهاجرين غير شرعيين”.

وأتى المركب من ماليزيا وغرق، على الارجح، بسبب حمولة زائدة في بحر مضطرب.

وتم انقاذ شخصين نقلا الى المستشفى وتبحث السلطات عن باقي الركاب.

وتكثر مثل هذه الحوادث في هذه المنطقة.