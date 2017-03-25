تمكّن أفراد القوات السعودية من قتل ما لا يقل عن 17 عنصراً من ميليشيا الحوثي وصالح قبالة الخوبة في منطقة جازان، بعد محاولاتهم الدخول إلى الحدود السعودية.

وكانت عناصر من الحوثيين قد تحصنت في إحدى القرى اليمنية قبالة الخوبة السعودية، لتنفيذ هجومهم نحو رقابات عسكرية سعودية، بمساندة عناصر أخرى تابع لهم مع رماية لمدفعياتهم وكذلك منصات قذائف كانت تساندهم من الخلف، إلا أن أفراد القوات السعودية في تلك الرقابات، تعاملوا معهم عبر الأسلحة المباشرة، بمساندة من مدفعيات القوات السعودية، وتغطية من آليات البرادلي .

ونجحت القوات السعودية في قتل ما لا يقل عن 17 عنصرا من الميليشيات وتدمير مدفع ومنصات قذائف عسكرية، وتعطيب ما يزيد عن 3 مركبات نقلت الحوثيين باتجاه الحدود السعودية.

وفي ذات السياق، قتل قبل يومين القيادي الميداني الحوثي عبدالملك الدليمي وعدد من مرافقيه بغارة جوية من طائرات التحالف العربي في إحدى مناطق محافظة صعدة قبالة منطقة نجران السعودية وذلك أثناء محاولة تسلل كان يحاول القيام بها ومجموعة قرب الحدود مع السعودية.