​مانشستر سيتي يحدد سعر التخلي عن جو هارت

سيكون حارس مرمى مانشستر سيتي جو هارت متاحا في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة مقابل 15 مليون جنيه استرليني، بعد انتهاء فترة إعارته إلى تورينو الإيطالي بنهاية الموسم الحالي، حسب ما ذكرته صحيفة “ذا تايمز” اليوم الخميس.

وفرط مانشستر سيتي في حارسه الدولي الانكليزي، عقب استلام الإسباني بيب غوارديولا تدريب الفريق بداية الموسم الحالي، وحصول النادي على خدمات حارس مرمى برشلونة السابق برافو.

ورغم أخطاء برافو الفادحة في الآونة الأخيرة، إلا أن غوارديولا ليس متحمسًا لاستعادة خدمات هارت.

وأبدى ليفربول وتشيلسي رغبتهما في وقت سابق بضم هارت، حيث يريد الأول حل مشكلة حراسة المرمى مع تذبذب مستوى الثنائي سيمون مينوليه ولوريس كاريوس، فيما يريد الثاني تأمين مرماه بحارس جديد تحسبا لإمكانية انتقال البلجيكي تيبو كورتوا إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

لكن “ذا تايمز” أشارت إلى أن دائرة الفرق المهتمة بضم جو هارت قد تتسع بعدما حدد مانشستر سيتي سعرا منطقيا لحارسه الذي يتبقى من عقده الحالي 18 شهرا فقط.

وسيلعب أجر هارت الأسبوعي (100 ألف جنيه استرليني) دورا في انسحاب بعض الأندية من سباق ضمه، خصوصا تورينو الذي يتمنى الحفاظ عليه.