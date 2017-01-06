يويفا يعلن تشكيلة 2016 المثالية.. ومفاجأة بالمركز الأول

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التشكيلة المثالية لعام 2016، والتي ضمت أفضل لاعبي الدوريات الأوروبية في العام المنصرم.

واعتمدت التشكيلة على تصويت المشجعين من جميع أنحاء العالم، حيث شارك في التصويت أكثر من 7 مليون شخص، حيث ذهب التصويت بنسبة 24 بالمائة للاعبي ريال مدريد و16 بالمائة للاعبي برشلونة.

وحصل سيرجيو راموس على أكثر نسبة تصويت إذ صوت للاعب الإسباني قائد ريال مدريد ما يقارب 488 ألف شخص، وكريستيانو رونالدو في المركز الثاني 450 ألف شخص، وميسي ثالثًا 418 ألف شخص.

وجاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي:

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون (يوفنتوس)

الدفاع : سيرجيو راموس (ريال مدريد) – بونوتشي ( يوفنتوس) – بواتنغ (بايرن ميونيخ) – جيرارد بيكيه (برشلونة)

الوسط : أندريس إنييستا (برشلونة) – طوني كروس (ريال مدريد) – لوكا مودريتش (ريال مدريد)

الهجوم : ليونيل ميسي (برشلونة) – غريزمان (أتلتيكو مدريد) – كريستيانو رونالدو (ريال مدريد)