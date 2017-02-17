يونايتد يسحق سانت اتيان وتوتنهام يخسر معركة الذهاب

انطلقت مباريات ذهاب دور الـ 32 من بطولة «يوروبا ليغ» بنتائج مفاجئة، أبرزها سقوط توتنهام القادم من دوري أبطال أوروبا، وأخرى متوقعة، كسحق مانشستر يونايتد لضيفه سانت اتيان الفرنسي 3-0، وروما لفياريال 4-0.

في المباراة الأولى، ورغم سيطرة توتنهام على المباراة إلا أنه خسر أمام مضيفه غنت البلجيكي 0-1. ودفع النادي اللندني ثمن إهداره الفرص عندما اهتزت شباكه في الدقيقة 59، إثر انطلاقة للفريق البلجيكي على الجهة اليسرى انتهت بتمريرة من البوسني دانييل ميليسيفيتش الى الفرنسي جيريمي بيربيه، فتابعها لاعب فياريال الاسباني السابق على يسار مواطنه الحارس هوغو لوريس، في أول محاولة بين الخشبات الثلاث لأصحاب الارض.

أما في المباراة الثانية، فقد قاد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فريقه مانشستر يونايتد للتغلب على سانت اتيان 3-0، بتسجيله الأهداف الثلاثة في الدقائق 15 و75 و88 من ركلة جزاء، ليحقق «إيبرا» إنجازاً فردياً حيث بات أكثر لاعب يهز شباك سانت اتيان برصيد 17هدفاً في 14 مباراة، وذلك بفضل 4 مواسم قضاها في الكرة الفرنسية، مع فريقه السابق باريس سان جيرمان.

كذلك سحق روما الايطالي فياريال الاسباني 4-0، سجلها البرازيلي ايمرسون (32) والبوسني إدين دزيكو (65 و79 و86).

بدوره، خطا ليون الفرنسي خطوة مهمة جداً نحو الدور المقبل بفوزه الكبير خارج قواعده على ألكمار الهولندي 4-1. سجل للفائز لوكاس توسار (26) وألكسندر لاكازيت (45 و57) وجوردان فيري (90). أما للخاسر فسجل الإيراني علي رضا في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

كما، حذا فيورنتينا حذو ليون وألحق بمضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني هزيمته الاولى على أرضه من أصل 8 مباريات خاضها بين جماهيره ضد فرق إيطالية، بالفوز عليه 1-0. ويدين فيورنتينا بفوزه لفيديريكو برنارديسكي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44 من ركلة حرة رائعة.

وقطع كوبنهاغن الدنماركي أكثر من نصف الطريق نحو الدور المقبل بفوزه على مضيفه لودوغوريتس البلغاري 2-1. وسجل للفائز المالاغاشي انيسيت ابيل (2 خطأ في مرماه) والمغربي يوسف توتيوه (53)، وللخاسر كلاوديو كيسيرو (81).

من جهة أخرى، خسر سلتا فيغو الاسباني على أرضه أمام شاختار دانييتسك الأوكراني 0-1، سجله الأرجنتيني غوستافو بلانكو (26).

وتعادل أولمبياكوس اليوناني مع ضيفه عثمانلي سبور التركي 0-0 في مباراة أكملها صاحب الارض بعشرة لاعبين في ربع الساعة الاخير.

في روسيا، استفاد روستوف من النقص العددي في صفوف ضيفه سبارتا براغ التشيكي الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 32، لاكتساحه برباعية نظيفة 4-0. وسجل الأهداف ميها ميفلغا (15) ودميتري بولوز (37) والاكوادوري كريستيان نوبوا (40) والإيراني سردار ازمون (68).

وانتهت المباراة بين استرا جيورجيو الروماني وغنك البلجيكي بالتعادل الإيجابي 2-2. سجل للأول كونستانتين بوديسكو (43) والياباني تاكايوكي سيتو (90)، وللثاني تيموتي كاستانيي (25) ولياندرو تروسارد (83).

كذلك تغلب أتلتيك بلباو الاسباني على أبويل القبرصي 3-2. سجل للأول ميكل بالنسياغا (38) واريتز ادوريز (61) وايناكي وليامس (72)، وللثاني يورغوس افريم (36) ويانيس يانيوتاس (89).

وفاز أندرلخت البلجيكي على زينيت سان بطرسبورغ الروسي 2-0 سجلهما الغاني فرانك اشيامبونغ (5 و32).

وفي باقي المباريات، خسر باوك سالونيكي اليوناني أمام شالكه الالماني 0-3، وتعادل ليخيا وارسو البولوني مع أياكس أمستردام الهولندي 0-0.