يوفنتوس يكشف تفاصيل جديدة حول مصير ديبالا

ارتبط اللاعب الأرجنتيني الشاب باولو ديبالا، بالانتقال للعديد من الأندية في القارة الأوروبية وعلى رأسها ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين بالإضافة لبعض أندية الدوري الإنكليزي الممتاز.

ويحاول نادي يوفنتوس الإيطالي الحفاظ على لاعبه الأرجنتيني، والذي يتنبأ له الكثيرون بمستقبل باهر سيظهر على خارطة الكرة العالمية خلال سنوات قليلة قادمة.

وقد أكد بيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي يوفنتوس أن مستقبل ديبالا سوف يتم حسمه خلال الفترة القليلة القادمة.

وقال ماروتا في تصريح مقتضب لشبكة “ميدياست” الإيطالية إن اللاعب سوف يجدد عقده مع البيانكونيري خلال الأسابيع القادمة وقال: “وكلاء ديبالا سوف يأتون إلى تورينو نهاية الشهر الجاري من أجل إغلاق ملف تجديد عقده”.

ولا يزال العقد الجديد للاعب غير واضح ولكن من المرجح أن يتم تحسين الراتب الذي يتقاضاه مع زيادة عدد السنوات في عقده الحالي.