يوفنتوس يفتتح 2017 برقم قياسي في تاريخ الكالتشيو

استهل يوفنتوس عام 2017 بتحقيق رقم قياسي جديد في تاريخ الكالتشيو، حيث وصل إلى 26 انتصارا متتاليا في الدوري على ملعبه وهو رقم لم يتحقق من قبل في تاريخ السيدة العجوز.

بالفوز على بولونيا بثلاثة أهداف دون مقابل حطم يوفنتوس الرقم القياسي السابق في تاريخ النادي والذي تحقق خلال الفترة بين أغسطس 2013 وديسمبر 2014 تحت قيادة المدرب السابق أنطونيو كونتي المدير الفني الحالي لتشيلسي الإنكليزي وماسيمليانو أليغري المدرب الحالي للبيانكونيري.

الرقم الذي حققه يوفنتوس هو رقم قياسي تاريخي للكرة الإيطالية بأثرها وليس فقط في تاريخ اليوفي، حيث لم ينجح أي فريق آخر في تحقيق 26 انتصارا متتاليا على أرضه في الدوري.

سلسلة الانتصارات المتتالية ليوفنتوس على ملعبه بدأت أمام بولونيا في أكتوبر عام 2015 عندما فاز البيانكونيري وقتها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ووصلت إلى رقم قياسي على حساب بولونيا أيضاً بالفوز عليه بثلاثة أهداف دون رد.