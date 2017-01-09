يوفنتوس يحسم مصير ديبالا بشكل نهائي

حسم بيبي ماروتا المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، مستقبل لاعبه الأرجنتيني الشاب باولو ديبالا، الذي ارتبط مؤخرًا بشكل كبير بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

وقال ماروتا في تصريحات نقلتها صحيفة “أس” الإسبانية: “فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد) لم يتصل بي للحديث عن ديبالا”.

وأضاف: “ديبالا لا يزال لديه ثلاث سنوات في عقده الحالي مع يوفنتوس، وأعتقد أننا سوف نقوم بتحسين العقد قريبًا، لدينا علاقة كبيرة معه”.

واختتم ماروتا: “في يوفنتوس ليس لدينا أي خوف من رحيل دبيالا، هو يعلم أن يوفنتوس من أكبر الفرق في أوروبا، ويعلم أنه سوف يكون أفضل هنا”.

يذكر أن آخر التقارير أكدت أن فلورنتينو بيريز حصل على الضوء الأخضر من اللاعب ديبالا للتحرك لضمه الصيف المقبل، بعدما رفض الأرجنتيني عرض برشلونة.