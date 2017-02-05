يوفنتوس يحسم دربي ايطاليا بهدف يتيم ليؤكد سيطرته على صدارة الكالتشيو

ضمن فعاليات الجولة 23 من منافسات الدوري الايطالي “الكالتشيو ” ، تمكن فريق يوفنتوس من حسم دربي ايطاليا بعد تحقيقه فوزاً مستحقاً أمام جمهوره بنتيجة 1-0 أمام ضيفه فريق انتر ميلان لينهي مسيرة النيراتزوري الجيدة في الاونة الاخيرة عقب المباراة المثيرة التي اقيمت على ارضية ملعب يوفنتوس ارينا ليكمل ابناء المدرب اليغري سيطرتهم المطلقة على الصدارة وليرفعوا الفارق مع الوصيف نابولي الذي يتقاسم النقاط مع فريق روما الذي سيواجه فيورنتينا نهار الثلاثاء للبحث عن استعادة وصافته لليوفي .

وكان الشوط الاول مثيراً وقوياً من جانب الفريقين ،فقد فرض لاعبو السيدة العجوز سيطرتهم في الدقائق الاولى من الشوط الاول وسط تكتل لاعبي انتر ميلان في مناطقهم الدفاعية ولم تهدأ وتيرة ضغط اليوفي حيث حاول ابناء المدرب اليغري خطف هدف مبكر وشكل الثلاثي هيغواين وماندزوكيتش وديبالا خطورة كبيرة على مرمى الحارس هندانوفيتش الذي تصدى لمحاولات الخصم وبدوره عاب على لاعبي النيراتزوري اضاعتهم للفرص السهلة امام مرمى العملاق بوفون حيث اضاع لاعبي المدرب بيولي أكثر من فرصة خطرة تصدى لها العملاق الايطالي بمساعدة دفاعاته القوية وفي الدقائق الـ10 الاخيرة واصل لاعبو الفريقين ضغطهم على مرمى حيث تناقلوا الهجمات الخطرة ليشتعل اللقاء وكان للكولومبي كوادرادو رأيه الخاص حيث اطلق صاروخية لا تصد و لا ترد ليخطف هدف التقدم في الدقيقة 44 منهياً هذا الشوط بتقدم البيانكونيري بواقع 1-0 في دربي ايطاليا .

وفي الشوط الثاني واصل فريق السيدة العجوز ضغطه على مرمى خصمه ولكن محاولات اصحاب الارض اصطدمت بالحارس هندانوفيتش والدفاع القوي ورغم سيطرة واستحواذ البيانكونيري الا ان خطورتهم كانت محدودة من جراء الدفاع المنظم للاعبي النيراتزوري الذي اعطى الثقة لمهاجميه ليطلقوا العنان لمحاولاتهم على مرمى السيدة العجوز لكنهم اصطدموا بدفاع صلب أمام حارس عملاق وفي الربع ساعة الاخيرة اجرى المدربان تبديلاتهم لتحسين الاداء بغية تسجيل المزيد من الاهداف لكنهم فشلوا في ذلك لينتهي اللقاء بهدف يتيم لمصلحة ابناء المدرب اليغري كان كفيلاً بتعزيز سيطرة البيانكونيري على صدارة الكالتشيو .